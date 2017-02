Omstreden goal helpt Arsenal naar tweede plaats

De ploeg van de nog altijd geschorste coach Arsène Wenger heeft na 25 duels vijftig punten. Net zoveel als aartsrivaal Tottenham Hotspur, maar dat komt later zaterdag nog in actie tegen Liverpool.

In het eerste kwartier kregen beide clubs mogelijkheden op de openingsgoal. Alexis Sanchez en Hector Bellerin schoten in kansrijke positie naast het doel van Eldin Jakupovic, terwijl Arsenal-goalie Petr Cech uiterst knap redde op een kopbal van Hull-spits Oumar Niasse. Even eerder stond de aanvaller uit Senegal klaar om een voorzet van Lazar Markovic binnen te schuiven, maar zijn ploegmaat gaf de bal niet op maat waardoor Niasse er niet bij kon.

Felle protesten

Na ruim een half uur kwam Arsenal op voorsprong, en die goal was uiterst omstreden. Uit de kluts kreeg Sanchez de bal voor zijn voeten en schoot in eerste instantie tegen Jakupovic aan. Via de goalie kwam de bal tegen de arm van Sanchez aan, waarna het leer het doel in caramboleerde. Ondanks felle protesten van de Hull-spelers keurde scheidsrechter Mark Clattenburg de goal goed.

Foto: EPA

En die achterstand kwam Hull niet meer te boven. Sanchez zorgde in blessuretijd zelfs nog voor 2-0, nadat Sam Clucas een kopbal van Lucas Perez op de doellijn met de arm had gekeerd. Nadat Clucas met rood was vertrokken, schoot Sanchez de strafschop binnen.

Arsenal mengt zich weer volop in de strijd om de tweede plaats, terwijl Hull City (op de achttiende plaats) met angst en beven naar beneden moet blijven kijken.