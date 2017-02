"Ik ga me na dit seizoen volledig richten op onze tennisacademie op Mallorca", aldus Nadal. De Mallorcaan begeleidt zijn neefje Rafael al sinds die net een racket kon vasthouden. Onder leiding van oom Toni groeide Rafael Nadal uit tot een toptennisser en nummer 1 van de wereld. De nu 30-jarige tennisser won veertien grandslamtitels, waarvan negen op Roland Garros.

Vorige maand stond Nadal na een lange blessureperiode direct weer in de finale van de Australian Open, waarin hij moest buigen voor zijn 'eeuwige' rivaal Roger Federer. Enkele weken eerder had hij Carlos Moya als trainer/coach toegevoegd aan zijn begeleidingsstaf. Toni en Rafael Nadal hebben samen een tennisacademie opgezet in Manacor op Mallorca.