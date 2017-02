Van Bronckhorst zet Kuyt op bank en geeft voorkeur aan Toornstra

Toornstra moest vorige week tegen FC Twente nog op de bank beginnen. De multifunctionele middenvelder kwam na een uur spelen Kuijt aflossen. Met Toornstra binnen de lijnen trok Feyenoord de wedstrijd in de slotfase naar zich toe (0-2). Tegen Groningen krijgt hij de voorkeur boven Kuijt, die eerder dit seizoen in de uitwedstrijden tegen AZ en Vitesse ook al op de bank was gezet door Van Bronckhorst. In Alkmaar leverde dat een royale zege op (0-4), in Arnhem werd Feyenoord in de kwartfinale van het bekertoernooi uitgeschakeld (2-0).