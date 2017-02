'Keizer was een beetje de oudere broer van Cruijff'

Discussie over dit filmpje van tijdens Trumps inauguratie. Zegt Trump echt iets wat Melania niet bevalt, of is het achterstevoren afgespeeld?

03:00

Volkszanger Johnny Bolk heeft in samenwerking met De Telegraaf een lied gemaakt over de verkeersaso’s waar we dagelijks mee te maken hebben. Moet Dat Nou? Is ook het officiële nummer van Dashcam the Movie. Bekijk hier de promo.