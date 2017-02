Feyenoorder Toornstra zinspeelt op titel

Feyenoord staat na 22 wedstrijden op 57 punten in de Eredivisie en lijkt onverstoorbaar op weg naar de eerste landstitel sinds 1999. "We hebben de hele wedstrijd controle gehad", vertelde Toornstra bij FOX Sports over het duel tegen FC Groningen. Soms was het zelfs gallery-play in De Kuip. "Hakjes hier en daar. Het moet niet gekker worden", sprak de middenvelder.

Foto: ANP Pro Shots

Toornstra maakte dus twee treffers. "Scoren is het lekkerste wat er is. Je wil graag belangrijk zijn voor het team en dat ben ik op deze manier." Door de zege heeft Feyenoord weer de druk gelegd bij de concurrenten Ajax en PSV. De Amsterdammers spelen zondag thuis tegen Sparta Rotterdam en de Eindhovenaren krijgen FC Utrecht op bezoek.