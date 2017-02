premium

Willem II slaat in slotfase toe bij Vitesse

1 uur geleden

Vitesse heeft zaterdag voor het eerst sinds november een thuiswedstrijd in de eredivisie verloren. De Arnhemmers waren sterker dan Willem II, maar een doelpunt bleef uit. In de slotfase sloeg Willem II bij twee counters wel toe. Dico Koppers schoof de bal in de 84e minuut in de verre hoek achter keeper Eloy Room. In blessuretijd scoorde ook Obbi Oulare nog: 0-2.