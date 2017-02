'Ik weet niet wat ik aan het doen was in de tweede helft'

"Het was een draak van een wedstrijd", vervolgde hij. Er zat bij Beugelsdijk dus geen woord Spaans bij. Fons Groenendijk, die voor de eerste keer als hoofdtrainer langs de lijn stond, was niet veel milder. "Deze jongens kunnen goed voetballen, maar zullen het eens in een wedstrijd moeten laten zien."

Foto: ANP Pro Shots

Volgens Groenendijk zit er angst in zijn ploeg. "En dat is een slechte raadgever. Het is mijn eerste taak om te zorgen dat het in de koppies van de jongens goed komt te zitten. Gaat die angst er niet uit, is het onmogelijk om in de eredivisie te blijven."