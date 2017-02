"Als je niet speelt is dat altijd moeilijk", vertelde de aanvoerder van Feyenoord openhartig voor de camera van FOX Sports. "Ik was vooral teleurgesteld en ook verbaasd dat ik niet speelde. Daar heb ik gisteren met de trainer een gesprek over gehad. Ik was in de veronderstelling dat ik altijd speelde, buiten het feit dat ik soms rust krijg of uit tactische overwegingen."

"Ik had verwacht gewoon tegen Groningen te spelen", vervolgde Kuyt. "Maar de trainer heeft voorin veel keuze en uiteindelijk draait het niet om mij, maar om Feyenoord. Ik heb een groter doel en dat iets winnen met deze club."

Feyenoord versloeg Groningen zaterdagavond met 2-0.