Herkansing voor Ter Mors op laatste WK-dag

De blikvanger van Team AfterPay komt al in de vijfde rit tegen de Japanse Ayano Sato in actie. In de twaalfde en laatste race komen haar belangrijkste rivalen Ireen Wüst en Heather Bergsma-Richardson uit de Verenigde Staten tegen elkaar uit.

Wüst, Nederlands kampioene op de schaatsmijl, heeft op de Olympic Oval in Gangneung al goud gewonnen op de 3000 meter en op de ploegachtervolging. Bergsma was zaterdag verreweg de snelste op de 1000 meter. De rijdster van Team Clafis onttroonde op die afstand Ter Mors, die met brons genoegen moest nemen.

De 1500 meter voor vrouwen begint om 10.00 uur Nederlandse tijd. Daarna beginnen de mannen, met Kjeld Nuis (wereldkampioen op de 1000 meter) als één van de kanshebbers, aan de schaatsmijl. De vierdaagse aan de Zuid-Koreaanse oostkust wordt afgesloten met een massastart voor vrouwen en mannen.