Voor invaller Brahim Darri in de 88ste minuut de bal voor het doel lepelde, ontdeed Armenteros zich ongemerkt van de dekking door Tom van Hyfte. ‘De scheidsrechter lette op de bal. Ik stond helemaal gedekt. Zonder dat de arbitrage het in de gaten had, trok ik Van Hyfte van me weg. Ik kon daardoor vrij inkoppen. Maar het was eigenlijk een vrije trap voor Roda en een gele kaart voor mij. En dan was de goal afgekeurd. Ook bij het zien van de beelden valt dat nu niet meer terug te draaien. Een slimmigheidje van mij’, grijnsde de 26-jarige Zweed breed na zijn opmerkelijke bekentenis.

Foto: ANP Pro Shots

In de laatste elf minuten verspeelden de Limburgers een voorsprong van 2-0. Twee minuten voor de 2-1 van Armenteros bracht trainer John Stegeman verdediger Robin Pröpper in als stormram. Ook hij beging eerst een overtreding, voor hij de bal klaar legde voor de spits. ‘Het was een honderd procent overtreding. Mohammed El Makrini kreeg een duw van die invaller bij Heracles. .Geen duwtje, maar een duw. We hebben dat heel duidelijk kunnen zien vanaf de bank. Maar misschien moet ik de regels nog in Nederland leren kennen. De referee had moeten fluiten’, foeterde de zwaar teleurgestelde trainer Yannis Anastasiou van Roda JC.