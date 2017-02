"Het is niet makkelijk voor mij om dat terug te zien. Ik hou er niet van om naar mezelf te kijken", laat Conte weten. "Het is niet dat ik me heel raar gedraag, maar ik hou er gewoon niet van om naar te kijken. Soms schaam ik mij een beetje voor mijn passie."

Foto: AFP

"Het is enthousiasme. Zo bleef ik duels, en niet alleen in Engeland. Als je je het EK herinnert en mijn tijd bij Juventus: het zal er altijd in", vertelt de 47-jarige manager aan Engelse media. "Soms is het voor mijzelf moeilijk om die passie onder controle te houden. Die passie wil ik dan delen met de fans, mijn staf en de spelers."

Superieure koploper

De passie van Conte legt Chelsea geen windeieren. De ploeg leidt ruim in de Premier League. Zondagmiddag neemt de koploper van Engeland het in een uitduel op tegen Burnley.