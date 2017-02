"Bij het zien van de loting dacht ik wel even shit. Van alle tegenstanders was dit de meest lastige. Daardoor had ik een momentje nodig om een goed raceplan in elkaar te sleutelen. Dat plan verliep eigenlijk perfect. Alleen de finish was net 30 meter tekort", vervolgde Wüst, de succesvolste olympiër van ons land..

"Ik voelde me goed. Dat blijkt ook wel als je een lage 1.54 schaatst. Maar Heather die rijdt gewoon een fantastische rit", aldus Wüst. Aan de WK afstanden hield de 30-jarige Brabantse twee keer goud en eenmaal zilver over. "Drie keer goud was net iets mooier geweest", sloot ze af.