Bo-Reum Kim veroverde het goud in Gangneung. De Zuid-Koreaanse pakte in een Aziatische tweestrijd Miho Takagi uit Japan in. Takagi had eerder op de dag al brons gepakt op de 1500 meter.

Heather Bergsma eiste het brons voor zich op. De echtgenoten van Jorrit Bergsma rekende een uur eerder op de 1500 meter in een heerlijk duel af met Ireen Wüst.

"Ik had buitenom moeten rijden in plaats van binnendoor'', sprak Schouten na afloop bij de NOS schuldbewust. "Ik zocht nu juist de drukte op, terwijl ik snel genoeg ben om die andere meiden langs de buitenkant te passeren. Nou ja, hier leren we weer van.''