Het team van captain Paul Haarhuis stond na één dag tennis op 1-1. Die tussenstand bood perspectief, maar na de roemloze nederlaag van Kiki Bertens was het duidelijk dat een plek in de halve eindstrijd een lastig verhaal zou worden.

Foto: EPA

Krajicek vocht voor wat ze waard was, maar kwam ondanks een break voorsprong in de eerste set tekort tegen haar 18-jarige tegenstandster. In de tweede set maakte de 28-jarige tennisster een 1-4 achterstand ongedaan, maar ging ze alsnog met 4-6 onderuit.