Goed nieuws Zidane, Real-vedette traint weer

De vleugelspits hervatte afgelopen maand weer voorzichtig - afzijdig van de groep - de training. Zondag sloot hij aan bij zijn teamgenoten die een dag eerder in Pamplona hadden gewonnen van Osasuna (1-3).

Wanneer Bale zijn rentree kan maken in het elftal van trainer Zinedine Zidane, blijft voorlopig onduidelijk. De eerste confrontatie met Napoli in de achtste finales van de Champions League, woensdag in Madrid, komt zeker te vroeg. Zidane hoopt dat Bale tijdens de return in Napels (7 maart) weer inzetbaar is.