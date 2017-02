Na twintig minuten speelde FC Utrecht via Sébastien Haller, Yassin Ayoub en Nacer Barazite de verdediging van PSV compleet uit elkaar, en rondde Barazite vrij voor doelman Jeroen Zoet feilloos af.

Scheidsrechter Dennis Higler nam het vlagsignaal voor buitenspel van zijn assistent over, maar dat was ten onrechte. Op het moment dat de pass op Barazite gegeven werd, was niet Barazite, maar PSV-verdediger Jetro Willems de laatste speler voor Jeroen Zoet.