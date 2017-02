Dubbel gevoel Bazoer bij zege Wolfsburg

Bazoer begon net als afgelopen dinsdag tijdens het bekerduel met Bayern München in de basis van Die Wölfe, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. Na 45 minuten keek Wolfsburg tegen een 1-0 achterstand aan, en had Bazoer een gele kaart op zak.

Kort na rust maakte Maximilian Arnold gelijk, waarna uitgerekend Daniel Didavi (de man die Bazoer verving) twintig minuten voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening nam. Jeffrey Bruma ontbrak in de selectie van Wolfsburg, dat met de zege goede zaken deed in de strijd tegen degradatie.