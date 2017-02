PSV zet Utrecht in drie minuten opzij

De ploeg van trainer Phillip Cocu won de wedstrijd door doelpunten van Luuk de Jong en Steven Bergwijn, maar wat was er gebeurd als de glaszuivere goal van FC Utrecht na twintig minuten spelen niet was afgekeurd?

Deja-vu

Nacer Barazite schoot na een prachtige Utrechtse aanval via Sébastien Haller en Ramon Leeuwin raak, maar op advies van zijn assistent keurde scheidsrechter Dennis Higler de goal af. Onterecht, zo bleek, omdat Jetro Willems de laatste man was voor PSV-doelman Jeroen Zoet, en niet de scorende Barazite. Een deja-vu voor de ploeg van Erik ten Hag, die in december op bezoek bij Roda JC ook al een goal van Willem Janssen onterecht wegens buitenspel geannuleerd zag.

En net als destijds in Limburg (0-0) won FC Utrecht ook deze wedstrijd niet. De afgekeurde goal inspireerde PSV zichtbaar, want de Eindhovenaren kregen voor rust een aantal prima mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar met name Marco van Ginkel had het vizier niet op scherp. De middenvelder kopte een voorzet van Luuk de Jong naast en stuitte (weggestuurd door Davy Pröpper) op FC Utrecht-doelman David Jensen.

Droog

FC Utrecht hield het tot de rust droog, maar kon na de snelle goals van De Jong en Bergwijn geen vuist meer maken. Pröpper zag halverwege de tweede helft een schitterend afstandsschot op de lat uiteen spatten, en in de slotminuut zette Van Ginkel met een pegel de 3-0 eindstand op het scorebord.