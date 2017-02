Utrecht-aanvoerder Willem Janssen baalde na afloop als een stekker. "Het is echt doodzonde. En niet de eerste keer dat het ons overkomt." In de rust werd vanuit de arbitrage toegegeven dat de goal eigenlijk niet had mogen worden afgekeurd. "Daar koop je niets voor", aldus Janssen. "De woede was groot in de kleedkamer. Daar werd gevloekt en getierd."

'Gewoon jammer'

Na rust kon Utrecht het niet meer bolwerken tegen PSV. "De krachten namen af", legde de aanvoerder uit voor de camera van FOX Sports. "Toch is het zonde dat het zo is gelopen. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat het bij ons gebeurd. Dat is gewoon jammer." Voor de winterstop scoorde Janssen een goal tegen Roda JC en ook die treffer werd ten onrechte geannuleerd.