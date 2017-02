"Misschien stopt het als ik hier als dertiger kom, er een nieuw publiek is en de oude heren thuisblijven. Maar nu had ik het wel verwacht. Ik moet het gewoon accepteren. Het heeft geen invloed op mijn spel. In 35 minuten heb ik één pass te kort gegeven, maar bij alle andere balcontacten heb ik de bal naar de juiste kleur gespeeld", aldus de invaller van FC Utrecht, die in de catacomben op een andere manier een warm onthaal had gekregen.

"De mensen die ik kende van mijn tijd bij PSV hebben me leuk ontvangen. Vroeger ging ik samen met Jetro Willems op de scooter naar de training. Dan lach je na de wedstrijd wel even met elkaar. Ik gun PSV ook het kampioenschap. Ik ben toch opgegroeid bij deze club."