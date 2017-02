Dat de situatie bij de club uit Enschede zowel financieel als sportief bijna 180 graden is gedraaid sinds zijn komst in 2014, maakt een aanstaand vertrek van de Zuid-Afrikaan niet meer dan logisch. Door de uitsluiting voor Europees voetbal speelt FC Twente dit seizoen feitelijk nergens meer om.

"Het is voor mij belangrijk dat ik mezelf blijf uitdagen", aldus Mokotjo na het 1-1 gelijkspel bij het tegen degradatie knokkende Excelsior. "Ik wil spelen met de big boys. In een grote competitie. Het is tijd. Ik ben 25 jaar, ik ben er klaar voor. Uiteraard dankzij de ervaring die ik in de Eredivisie heb opgedaan."

Contract tot 2018

"De tijd dat ik Europees voetbal ga spelen komt wel", weet Mokotjo, wiens contract medio 2018 afloopt. "Er speelt nog niets, maar het belangrijkste is dat ik mij goed voel bij een club, het type voetbal, het hele project. Ik voel dat ik klaar ben voor alle competities."