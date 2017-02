In alle contactsporten in teamverband - voetbal, hockey, basketbal, enz. - gelden dezelfde principes, zowel op technisch, tactisch als mentaal gebied. Daarom kunnen de trainers van deze diverse sporten zeer goed en zinnig met elkaar communiceren. Het principe van het aanvallend positiespel bijvoorbeeld is in algemene zin: het spelen met tijd, ruimte en de tegenstander. Dit geldt voor alle contactsporten, alleen de uitwerking is voor elke sport verschillend.

Op het symposium werd de nadruk gelegd op de tactiek, alle workshops gingen over diverse aanvallende spelsystemen. Er zijn twee typen coaches, namelijk de technische en de tactische coach. Ikzelf behoorde tot de eerste categorie, waarin de nadruk ligt op de techniek (het beter maken van de individuele speler). De techniek gaat altijd vooraf aan de tactiek, pas als de technische capaciteiten van spelers goed zijn komt de geavanceerde tactiek in beeld.

Ik had een heel simpele gedachtegang. Waarom zijn de Amerikaanse NBA-ploegen beter dan de Nederlandse teams, waarom is Real Madrid beter dan Ajax? Het eenvoudige antwoord is omdat Michael Jordan en LeBron James nu eenmaal technisch veel beter zijn dan welke Nederlandse speler dan ook en omdat Ronaldo en zijn medespelers veel beter zijn dan Lasse Schöne en zijn maatjes.

Het Nederlandse voetbal wil weer naar de wereldtop toegroeien en dat kan alleen maar als er betere spelers komen. In alle bloeiperioden van het Nederlandse voetbal waren er spelers, die tot de mondiale elite behoorden. Op het voetbalsymposium werd veel over tactiek gepraat en terloops over techniek. In ons land moeten we juist veel aandacht aan de techniek besteden en slechts terloops over tactiek nadenken.

Er zijn situaties, waarin de echte tactische benadering kan prevaleren. Dat is in de eerste plaats bij de mondiale topclubs. Daar is de individuele kwaliteit van de spelers zo hoog, dat alleen nog winst in tactische vondsten gehaald kan worden. Bij Real Madrid ligt het accent van de training op de tactiek.

Verder zal ook een vertegenwoordigend team vooral tactisch geprepareerd moeten worden (naast de fysieke en mentale conditie). De technische vaardigheid wordt in een korte periode toch niet meer verbeterd. Een goed voorbeeld hiervan is Oranje onder Louis van Gaal op het WK 2014.

En zelfs een technische coach zou in de finalewedstrijd van een seizoen het accent op de tactiek kunnen leggen. Met tegenzin, dat wel.

Het is duidelijk dat ik een fervent aanhanger van de technische zienswijze ben. Uiteindelijk wordt het echte verschil gemaakt door de kwaliteit van de individuele spelers. Maar toch, ook technische coaches verliezen en tactische coaches worden kampioen.