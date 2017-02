Ajax in eerste kwartier na rust: 16-0

Mendes da Silva keek vanzelfsprekend vooral naar Sparta dat door de kansloze nederlaag in de ArenA nu twee punten haalde uit de laatste tien duels en naar de zestiende plaats zakte. "Het was jammer dat wij bij 0-0 geen goal maakten”, doelde hij op het moment dat hij Zakaria El Azzouzi alleen voor André Onana zette. De Ajax-keeper wachtte lang en redde knap.

"Maar het was een verdiende nederlaag”, aldus de ex-speler van Ajax. "Natuurlijk wilden we hier stunten, maar dat zat er niet in. En dus moeten we onze punten de komende wedstrijden halen. Ja, daar heb ik nog wel vertrouwen in.”

Ajax-trainer Peter Bosz verweet zijn ploeg dat er ’slechts’ 2-0 op het scorebord stond. "Ik kan mijn ploeg alleen verwijten dat we niet meer doelpunten hebben gemaakt. Ik vind dat wij geen genoegen mogen nemen met 2-0, we hadden door moeten gaan naar 3, 4 of 5-0.”