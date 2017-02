Wie kraakt de formule van Feyenoord?

Het rood-witte bolwerk lijkt na de winterstop op een stalen brandkast met een 11-cijferige combinatie, waar iedereen zich op stuk bijt. Aan alle kanten wordt bekeken of die brandkast nog op een andere manier is te openen, maar voorlopig haakt de ene na de andere ploeg gedesillusioneerd af.

FC Groningen was al de vijfde club die dit kalenderjaar geen kans zag tegen Feyenoord te scoren. De noorderlingen werden met een 2-0 nederlaag en met de staart tussen de benen naar huis gestuurd. De rode kaart die Juninho Bacuna in de tweede helft ontving maakte de nederlaag nóg pijnlijker.

Foto: Matty van Wijnbergen

Van de 22 wedstrijden die Feyenoord dit seizoen in de competitie heeft afgewerkt heeft het nu 13 keer de nul gehouden en kreeg het in 6 andere wedstrijden slechts 1 goal tegen. Het tekent de robuustheid van de Rotterdamse ploeg, die in aanvallend opzicht ook nog eens indrukwekkende cijfers overlegt: 58 doelpunten vóór. Dat betekent een gemiddelde van 2,64 doelpunt per wedstrijd.

Als dat ritme kan worden vastgehouden ziet trainer Giovanni van Bronckhorst zijn elftal straks eindigen met een productie van een slordige 90 treffers. Om even bij de kerngetallen te blijven: in 2017 ligt het gemiddeld aantal doelpunten met 2,2 per duel wat lager. De oorzaak daarvan is niet zo moeilijk aan te wijzen.

Grondige analyse

Alle Eredivisieclubs treden koploper Feyenoord met een totaal andere tactiek, zeg maar ultra-defensief, tegemoet in vergelijking met de eerste helft van de competitie. Feyenoord analyseert, zoals gebruikelijk is in het profvoetbal, elke tegenstander grondig. Op die manier brengen assistenten dan de speelwijze en tactiek van de opponent in kaart voor de hoofdcoach.