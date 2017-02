Binnen twee weken verdwenen directeur sportief Jan Siemerink en voorzitter Rolf Thung van het toneel. Volgens de betrokkenen heeft dit niets met elkaar te maken en is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar de timing van dit alles is wel erg ongelukkig.

Siemerink kreeg veel complimenten en vast ook wat geld mee, maar werd te licht bevonden om ook in de komende jaren de technische baas te zijn van de KNLTB. Het lijkt erop dat de voormalig toptennisser als manager tekort schoot. Maar er was ook openlijke verbazing over zijn vertrek, onder anderen bij Paul Haarhuis, de captain van beide nationale ploegen die onlangs ook veel kritiek kreeg.

Siemerink zette in de afgelopen jaren de complete jeugdopleiding op z’n kop door een groot deel van de eigen scholing te ontmantelen en samen te gaan werken met speciaal geselecteerde tennisscholen. Dat leidde tot veel kritiek van trainers en coaches in den lande. Nu zijn nieuwe bouwwerk nagenoeg af is, draagt hij geen verantwoordelijkheid meer voor de gevolgen van het omstreden beleid.

Voorzitter Thung, zes jaar lang de voortvarende baas en dus ook verantwoordelijk voor het vertrek van Siemerink, meldde in de afgelopen week dat hij uit het bestuur stapt. Dit nadat hij in december nog aan een nieuwe termijn was begonnen. Thung laat weten meer tijd nodig te hebben voor zijn goedlopende bedrijf, maar geeft ook toe dat ’zijn uiterste houdbaarheidsdatum rap aan het naderen was’. Het is merkwaardig dat hij zich dat een dikke maand eerder niet realiseerde.

Het broeit en borrelt binnen deze bond, al wordt naar buiten toe gedaan alsof er een ’normaal’ veranderingsproces gaande is. De bal ligt nu bij directeur Erik Poel en interim-voorzitter Eric Wilborts. Zij moeten verdere onrust voorkomen door binnenkort twee sterke leiders te presenteren.

Duidelijk is dat ook buiten de tenniswereld naar de nieuwe directeur sportief wordt gezocht. Het lijkt ook niet verkeerd als een buitenstaander met een frisse blik de ons-kent-ons-cultuur eens onder de loep neemt. Maar er zal ook veel weerstand zijn tegen iemand die geen verstand heeft van tennis.

Hoe dan ook, de tennisbond moet niet te lang als een stuurloos schip rond bobberen. Het wordt tijd dat de veelbesproken opleiding vruchten gaat afwerpen. Bovendien verdienen de bijna 700.000 leden van de tweede sportbond van Nederland een sterk bestuur en een slagvaardige directie. Met onrust in de top kan de terugloop in het aantal leden aan de basis niet worden bestreden.