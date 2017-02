Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Skiënde 'Wiggo' breekt been bij tv-show

29 min geleden ANP

Sir Bradley Wiggins heeft zijn nieuwste sportieve uitdaging moeten bekopen met een blessure. De voormalige wielrenner, winnaar van de Tour de France in 2012, liep tijdens een skitraining een breukje in zijn been op. "Geen horrorcrash, maar gewoon een trainingsongeluk waardoor ik drie tot zes weken rust moet houden'', meldde Wiggins op Twitter.