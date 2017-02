'Gabriel Jesus wordt beste voetballer ter wereld'

De voormalig sterspeler van FC Barcelona bezit zelfs de overtuiging dat het 19-jarige supertalent van Manchester City over een aantal jaren de beste voetballer van de wereld zal zijn

"Manchester City heeft een heel speciale speler in Gabriel Jesus", vertelt de 36-jarige Ronaldinho. "In de toekomst wordt hij, denk ik, de beste voetballer ter wereld. Op dit moment is dat Messi. En daarna wordt het waarschijnlijk Neymar. In de toekomst kan Gabriel het zeker worden. Hij heeft er de kwaliteiten voor."

Foto: EPA

Jesus maakte in zijn eerste drie competitieduels voor Manchester City evenzoveel goals. De aanvaller werd in de zomer van 2016 overgenomen van Palmeiras. City liet hem nog een paar maanden rijpen in zijn vaderland, om hem eind vorig jaar naar Engeland te halen.