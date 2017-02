"Ik moet iets gaan veranderen, want zo kunnen we niet doorgaan'', zei Ranieri nadat zijn ploeg zondag had verloren bij Swansea City (2-0), waardoor er een rampscenario dreigt. "Als je zoiets bijzonders presteert als afgelopen seizoen, wil je spelers kansen blijven geven. Maar nu hebben ze er genoeg gehad.''

Foto: Reuters

De regerend kampioen staat nog maar één punt boven de degradatiestreep. Leicester pakte dit kalenderjaar in zes competitieduels pas één punt en wist nog altijd geen enkele keer te scoren. Voor de ploeg van Ranieri dreigt hetzelfde scenario als Manchester City, dat in 1938 als kampioen ook degradeerde uit de Engelse topdivisie.