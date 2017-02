De club heeft de straf van de Duitse voetbalbond DFB, die bepaalde dat de tribune een wedstrijd leeg moet blijven, maandag geaccepteerd. Bovendien betaalt Dortmund een boete van 100.000 euro.

Dortmund krijgt die straf omdat de fans met massale spreekkoren en spandoeken RB Leipzig en de supporters van die club op ontoelaatbare wijze hadden beledigd, vond de DFB.

"Het is heel belangrijk voor ons om nog eens duidelijk te maken dat we de gebeurtenissen rond de wedstrijd tegen RB Leipzig op generlei wijze willen goedpraten. We werken ook aan maatregelen en sancties tegen de daders en zullen in de loop van de week onze plannen bekendmaken'', liet Dortmund maandag in een verklaring weten.