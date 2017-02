Everton heeft het de komende periode behoorlijk rustig. Pas op 25 februari hoeven The Toffees weer in actie te komen. Dan wacht de ploeg een thuisduel met Sunderland.

"We gaan elke dag trainen en op vrijdag spelen we een vriendschappelijk duel", aldus Koeman, die met Everton momenteel zevende staat. "Dit is een mooie kans om samen te zijn, de sfeer goed te houden en het momentum te bewaren. Het draait allemaal om een goede eindklassering in de Premier League."

In maart 2015 nam Koeman de spelers van zijn toenmalige werkgever Southampton ook al op reis. The Saints gingen toen drie dagen naar Zwitserland om aan het groepsgevoel te werken.