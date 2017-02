Trainer Badr: 'Rematch tegen Rico eind dit jaar'

"We waren aan het praten over 13 mei voor een rematch tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, maar door die zaak kan dat niet door gaan", zei Mike Passenier, trainer van eerstgenoemde, maandagavond bij Ziggo Sport. Met 'die zaak' doelde Passenier op de uitspraak van de Hoge Raad vorige week, waarin bekend werd dat Hari nog een half jaar straf moet uitzitten vanwege meerdere geweldsdelicten in het uitgaansleven.

"Dus ik denk dat het nu weer aan het einde van het jaar wordt", sprak Passenier zijn verwachting over de rematch uit. In december van het vorig jaar namen Hari en Verhoeven het in Oberhausen tegen elkaar op, en kwam Verhoeven als winnaar uit de strijd nadat Hari geblesseerd had moeten opgeven.