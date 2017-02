Na het duel, dat Ajax met 2-0 won, mochten de fans van Sparta het stadion nog niet verlaten. Volgens de Rotterdamse club ontstond toen gedrang bij fans die de ArenA wel uit wilden, en zou een extra opgeroepen interventieteam hardhandig (in woord en gebaar) hebben opgetreden tegen de supporters van Sparta.

Sparta meldt dat een steward van de club bij de gebeurtenissen ten val is gekomen, en dat een andere steward is aangevallen. "Sparta baalt uiteraard enorm en is geschrokken van dit incident. De club is in contact met betrokkenen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De club heeft via het meldingsformulier wanordelijkheden van de KNVB aangegeven dat zij graag ziet dat de aanklager van de KNVB verder onderzoek doet naar deze zaak", meldt de Rotterdamse club.