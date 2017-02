Passend eerbetoon voor historisch Spaans stadion

Het is de laatste officiële wedstrijd in Vicente Calderon, waar Atletico de afgelopen vijftig jaar voetbalde. De Madrilenen spelen vanaf komend seizoen in het nieuwe onderkomen Wanda Metropolitano.

Veertiende keer

Het is de veertiende keer dat de bekerfinale in het stadion van Atletico wordt afgewerkt. Vijf van de vorige dertien keer was FC Barcelona een van de finalisten. De regerend landskampioen en bekerhouder won drie maal en verloor twee keer. Vorig jaar was Barcelona in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor Sevilla.

"Het is een stadion met een grote historie en ik heb goede herinneringen aan vorig seizoen", is Luis Enrique, trainer van Barcelona, tevreden met de gekozen locatie.