Berdych, die het toernooi in Ahoy in 2014 op zijn naam schreef, krijgt de Serviër Viktor Troicki of de Fransman Richard Gasquet als volgende opponent. De 31-jarige Tsjech had tegen Copil last van zijn lies en liet zich daar na de eerste set aan behandelen.

Berdych, de nummer 13 van de wereld, won in zijn loopbaan tot dusverre dertien ATP-toernooien. In 2015 bereikte hij met de vierde plek zijn hoogste positie ooit op de mondiale ranglijst.