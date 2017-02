City wint en kruipt weer richting Chelsea

Raheem Sterling opende na een klein half uur spelen met zijn zesde doelpunt van het seizoen de score en daarmee staat de Engels international op net zoveel treffers als het gehele vorige seizoen. Op dat moment was Gabriel Jesus, het nieuwe Braziliaanse wonderkind van City, al met een enkelblessure vervangen door Sergio Agüero.

Sterling stond na rust aan de basis van het tweede doelpunt. Zijn voorzet werd door verdediger Tyrone Mings, die in een duel met Agüero was verwikkeld, in eigen doel gegleden.

Manchester City profiteerde van het puntenverlies van Chelsea (1-1 bij Burnley, zondag) en Tottenham Hotspur (2-0 verlies bij Liverpool, zaterdag). Chelsea heeft na 25 wedstrijden 60 punten. Manchester City staat na maandag op 52 punten. Tottenham Hotspur en Arsenal verzamelden allebei 50 punten en nummer vijf Liverpool heeft 49 punten.