De Vrij baalt van 17-jarige 'wonderkeeper'

Roma kwam tegen Milan tot maar liefst 23 doelpogingen, waarvan 10 op doel. "Het voelt als een verlies", stelde De Vrij dan ook na afloop tegenover Italiaanse media. "We domineerden en creëerden veel kansen, maar we konden het verschil niet maken en speelden gelijk. We scoorden gewoon één keer te weinig, het is niet alsof zij veel kansen kregen."

"Zij schoten twee keer op doel en scoorden één keer. Aan de andere kant maakte Donnarumma een aantal wonderreddingen. Helaas is dat voetbal."

Foto: EPA

Lazio staat na het gelijke spel zesde in de Serie A, denkt De Vrij al aan plaatsing voor Europees voetbal? "Er komen nog veel wedstrijden, we moeten gewoon hard aan het werk."