Haase onderuit in dubbel; Koolhof/Middelkoop wel door

Robin Haase redde het niet en kan zich vanaf nu op het enkelspel concentreren. De Hagenaar verloor dinsdag met landgenoot Glenn Smits, die samen met Haase mocht spelen nadat hij in aanloop naar het toernooi in Rotterdam de zogenoemde Supermatch had gewonnen. Smits was de sterkste van de 128 spelers die een plek in het dubbelspel naast Haase wilden verdienen. Haase en Smits pakten tegen de Tsjech Tomas Berdych en Rohan Bopanna uit India vier games: 6-2 6-2.

Koolhof en Middelkoop treffen in de volgende ronde de winnaar van het duel dat gaat tussen het koppel David Goffin/Fernando Verdasco en Lukasz Kubot/Marcelo Melo.