Gullit: 'Ancelotti weet hoe je de Champions League wint'

"Het is moeilijk, omdat Guardiola Bayern in een zeer succesvolle stijl heeft laten spelen", aldus Gullit tegenover het Duitse Sport1. "Maar hij heeft niet de Champions League gewonnen. Daarom doet Ancelotti het op een andere manier en dat is niet eenvoudig. Maar Ancelotti weet wel hoe je de Champions League wint."

"Pep heeft goed werk geleverd, maar hij had bij FC Barcelona en Bayern altijd de beste spelers", stelt Gullit. "Nu heeft hij niet meer de beste spelers tot zijn beschikking en zie je dat het niet eenvoudig is. In Nederland houden we van zijn manier van voetballen. Maar ook met Guardiola heb je niet de garantie dat je altijd wint."

Arjen Robben verlengde zijn contract in Beieren. Gullit hoopt dat zijn landgenoot zich nog langer kan laten gelden. "Arjen heeft met veel blessures te kampen. Daarom heeft Bayern zijn contract maar met een jaar verlengd. Ik hoop dat hij fit blijft. Dan is hij nog altijd een grote speler."