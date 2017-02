Schneiderlin gaf de assistent-trainer van The Toffees dinsdag tijdens de training een pijnlijke panna.

"Oh, nee. Erwin Koeman gaat me morgenochtend vast vermoorden", grapte de 27-jarige Fransman in een reactie op een video van de actie. "Ik heb het bij Southampton al een paar keer geprobeerd, maar nu is het me eindelijk gelukt."

Foto: Twitter

Ronald en Erwin Koeman werkten bij Southampton al samen met Schneiderlin. De middenvelder vertrok vervolgens naar Manchester United, maar werd afgelopen winter na een weinig succesvol verblijf op Old Trafford door de Nederlandse broers naar Goodison Park gehaald.

Everton is momenteel in Dubai voor een vijfdaags trainingskamp. De nummer zeven van de Premier League komt op 25 februari pas weer in competitieverband in actie en dus was er tijd om in het Midden-Oosten onder zonnige omstandigheden aan de conditie en het groepsgevoel te werken.