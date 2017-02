De voormalig aanvaller van AZ en PSV knalde een kwartier voor de tijd de winnende treffer tegen de touwen.

Joey van den Berg moest toekijken met een hamstringblessure. Bij Brentford kwam de van PSV overgenomen Florian Jozefzoon na een uur binnen de lijn.

Door de driepunter liep Reading twee punten in op Newcastle United. The Magpies speelden op bezoek bij Norwich City met 2-2 gelijk. De uitploeg maakte negen minuten voor tijd de gelijkmaker. Bij Norwich begonnen Mitchell Dijks en Yanic Wildschut in de basis.

Newcastle United gaat na 31 speelronden met 66 punten aan de leiding in het Championship. Reading staat vierde op zes punten achterstand, maar speelde wel een duel meer.