"Dit mogen we echt niet meer weggeven'', zei de oud-spits voor de camera van Veronica. "Ik heb Barcelona niet vaak zo zien spelen'', toonde Kluivert zich verbaasd over het spel van zijn oude club. "Ik had meer van ze verwacht.''

Hoewel PSG een ruime voorsprong heeft, is de return nog geen uitgemaakte zaak, denkt Kluivert. "We hebben gezegd: geniet van dit mooie resultaat, maar weet dat het kan spoken in Camp Nou.' Dat weet ik als geen ander."