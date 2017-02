Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Amateurs botsen met Jupiler League

44 min geleden Marcel van der Kraan

De veertien grote amateurclubs in de Tweede en Derde Divisie die door de licentiecommissie hard zijn gestraft voor het niet contracteren van voetballers, willen dat ze gevrijwaard blijven van puntenaftrek. Dit totdat op 21 maart de Bondsvergadering van de KNVB zich heeft gebogen over het al dan niet handhaven van de verplichting om spelers in dienst te nemen.