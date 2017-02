Door die nederlaag laat de jongste van drie tennisbroers zich echter zeker niet ontmoedigen. "Hier wil ik naar toe. Je traint hier deze week met sterke spelers. Dat is zeker een inspiratie om er nog harder tegenaan te gaan.”

De geboren Haarlemmer genoot ondanks zijn nerveuze start met volle teugen. Logisch, want normaal gesproken werkt de 20-jarige Griekspoor zijn wedstrijden af bij Future-toernooien, wedstrijden in de derde categorie van het proftennis. En dat is lang niet altijd een pretje, zo ondervond hij afgelopen maand nog in Turkije.

Resort

"Zo’n toernooi wordt op een resort gespeeld. Elke middag en avond is er hetzelfde eten. Je krijgt trainingsballen waar geen letter meer op zit. En de scheidsrechters zijn verre van goed.”

Die omstandigheden kwamen niet als een verrassing voor de nummer 317 van de wereld. Zijn broers, de tweeling Kevin en Scott, kennen de wereld van de Futures als hun broekzak en bereidden hun vijf jaar jongere broertje voor op de beginfase van een tennisloopbaan, die met voetangels en klemmen is bezaaid.

Florerend familiebedrijf

"Het is zaak dat Tallon snel uit de Futures komt. En dat is bijna gelukt”, vertelt Kevin. "Hier duurt 6-3 en 6-2 vijftig minuten, omdat er ballenjongens zijn. Maar bij zo’n toernooi in Turkije ben je met dezelfde score twee keer zo lang bezig”, aldus Scott. Het drietal werd enthousiast gemaakt voor tennis door hun opa. Dat is ook de man die aan de basis stond van een florerend familiebedrijf in civiele techniek.

Daar waar de twee oudste broers de afgelopen jaren werden gehinderd door diverse kwetsuren, is Tallon voorlopig blessurevrij gebleven. Onder leiding van de Belgische oud-prof Kristof Vliegen wil hij komende maanden een nieuwe stap maken. "Het doel is om zowel de kwalificaties van Wimbledon als US Open te spelen. Vanaf daar wil ik doorbouwen en Challengers en ATP-toernooien gaan spelen.”

Van de baan geserveerd

Het doel is duidelijk. Müller maakte echter wel duidelijk dat Griekspoor er nog lang niet is. Vanuit het achterveld kon hij bij vlagen prima mee met de nummer 28 van de wereld. Maar de 33-jarige Luxemburger serveerde en volleerde Griekspoor van de baan. Müller serveerde 83 procent van zijn eerste services in, tegen 39 procent voor zijn opponent.

"Ik moet een betere service creëren”, weet Griekspoor. Hij serveerde niet eens minder hard dan zijn opponent, maar die vond geregeld de lijnen en produceerde veertien aces. Daar stak die ene ace van de Nederlander schril tegen af.