'Tegen Barney specialer dan tegen wie dan ook'

"Het blijft een speciale wedstrijd voor mij, meer bijzonder dan een wedstrijd tegen wie dan ook", zegt Taylor op de website van de PDC.

"Een duel met Raymond roept herinneringen op uit de tijd dat ik naam maakte in het darts, en hij dat ook begon te doen", aldus Taylor. "Het is net als met Eric Bristow en John Lowe. Wedstrijden tegen hen blijf je je, net als tegen Raymond, altijd herinneren. Dit soort avonden zijn bijzonder."

Vertrouwen

Taylor denkt dat Van Barneveld vertrouwen heeft gehaald uit de laatste wedstrijden die hij van de 16-voudig wereldkampioen heeft gewonnen. "Ray's got confidence now", lacht de darter uit Stoke-on-Trent, die net als Barney uit de eerste twee Premier League-wedstrijden drie punten haalde en een legsaldo heeft van plus 4 (13-9).

Spelen op het podium in Leeds is iets waar Taylor naar uit kijkt. "Een van de beste speelsteden", vindt de Engelsman, die zich steeds meer realiseert dat hij aan zijn afscheidstournee bezig is. "Vorige week was ik in Nottingham, keek ik eens om me heen en dacht eraan dat het de laatste keer was dat ik er zou spelen... Maar het is na dit jaar echt tijd om te stoppen, al geniet ik nog van iedere minuut."