Wester zelf is ook blij met de verlenging. ,,We hebben een leuk en gedreven team met heel veel potentie. Ik hoop dat we ons verder ontwikkelen als team en tot grote prestaties kunnen komen", aldus de doelvrouw.

Wester begon haar handballoopbaan in Amsterdam en ging in 2011 keepen in Duitsland bij VfL Oldenburg. Vier jaar later maakte ze een transfer naar Bietigheim waar haar contract dit jaar afliep. Bietigheim staat halverwege het seizoen bovenaan de Bundesliga.