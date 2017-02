premium

'Ik vind dat we moeten winnen'

Ajax-coach Peter Bosz wil zijn ploeg niet als favoriet bestempelen in het duel met Legia Warschau donderdagavond in de Europa League. "Ik houd niet van uitspraken over een favorietenrol. Dat is meer iets voor de bühne", zei de trainer woensdag in Warschau. "Maar ik vind wel dat we moeten winnen", gaf hij later toe.