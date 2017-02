LIVE EXTRA Champions League met Robben en Ronaldo

In de laatste vier seizoenen van de Champions League speelde Bayern zes keer tegen Arsenal en won driemaal. ,,We zijn ze de laatste jaren vaak tegengekomen en hebben altijd gewonnen of in ieder geval de volgende ronde bereikt, maar ik denk dat het deze keer moeilijker zal worden. Hun niveau is hoger geworden en ze zijn voor iedereen een lastige tegenstander. We hebben er vertrouwen in, maar het gaat spannend worden."

Het andere duel in de Champions League gaat woensdagavond tussen Real Madrid tegen Napoli. Christiano Ronaldo sloot dinsdag weer aan bij de groepstraining van 'de Koninklijke'. Afgelopen zaterdag kreeg de Portugees in de wedstrijd tegen Osasuna een trap op het rechterbeen. Uit voorzorg deed de Portugese sterspeler maandag nog niet mee aan de training.

Volg beide duels van minuut tot minuut via onze live widget.