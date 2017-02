Arjen Robben zette de thuisploeg op het juiste spoor. Na elf minuten bracht hij met een hele fraaie treffer de 1-0 op het bord. Alexis Sánchez maakte er na een half uur 1-1 van. De spits mocht aanleggen voor een strafschop, maar zag zijn inzet gekeerd door Neuer. In derde(!) instantie kreeg Sánchez de bal alsnog achter de Duitse doelman.

Foto: AFP

Arsenal leek daarmee een goede uitgangspositie te verwerven, de belangrijke uitgoal was immers binnen. Na rust bracht Bayern echter orde op zaken. Binnen een kwartier stond er al 4-1 op het scorebord. Robert Lewandowski (fraaie kopbal) en Thiago (met twee treffers) mochten zich als doelpuntenmakers laten bejubelen. Na de vierde Duitse goal was de spanning uit de wedstrijd. De Engelsen lieten niets meer zien en Bayern wist dat een plek bij de laatste acht in het miljoenenbal eigenlijk niet meer kan worden verspeeld.

In de slotfase kreeg Robben een publiekswissel. Even daarna bepaalde Thomas Müller de eindstand op 5-1.