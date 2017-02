Lorenzo Insigne zette de Italianen in de achtste minuut op voorsprong, maar al tien minuten later had Karim Benzema orde op zaken gesteld. De spits tekende voor de 1-1. Direct na de pauze maakten Toni Kroos (2-1) en Casemiro (3-1) het verschil.

Foto: Reuters

Het moet wel heel vreemd lopen wil Real een plek bij de laatste acht nog mislopen. Over drie weken is de return in Italië.