Van Barneveld kijkt uit naar de wedstrijd en heeft in aanloop naar het duel fraaie woorden over voor de 16-voudig wereldkampioen darts. "Ik koester ieder moment, iedere wedstrijd, tegen Phil. Als hij straks is gestopt, laat hij een leegte achter die door niemand anders kan worden gevuld."

Van Barneveld-Taylor stond in december ook al op het menu. Toen tijdens de kwartfinale van het WK darts in Londen. Barney ging toen met de zege aan de haal en lijkt ook nu de iets betere papieren te hebben. Beide heren staan na twee duels in de Premier League op drie punten, maar Van Barneveld lijkt iets beter in vorm te zijn.